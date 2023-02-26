Бунаков Сергей Дмитриевич
Место рожденияс.Матюково
Дата рождения1879
Дата смерти22.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Бунаков Дмитрий Ефремов
Мать: ?
с.Матюково
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бунаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бунакова Прасковья Ивановна
Тульская обл., Бабынинский р-н ,с.Матюково
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Бунакова Прасковья Ивановна
Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с, д. Матюково
Работа или профессия
До 1930
хлебопашец
Смерть
22.11.1937
Причина смерти: расстрелян