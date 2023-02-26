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Бунаков Сергей Дмитриевич

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Место рождения

с.Матюково

Дата рождения

1879

Дата смерти

22.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бунаков Дмитрий Ефремов

Мать: ?

с.Матюково
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бунаков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бунакова Прасковья Ивановна

Тульская обл., Бабынинский р-н ,с.Матюково
Рождение ребёнка
1922

Сын: Бунаков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бунакова Прасковья Ивановна

Тульская обл., Бабынинский р-н, Матюковский с/с, д. Матюково
Работа или профессия
До 1930
хлебопашец
Смерть
22.11.1937
Причина смерти: расстрелян
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