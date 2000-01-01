Арапова (Алексеева) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова (Алексеева) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1841

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1861

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Арапов Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1880

Сын: Арапов Борис Александрович

Отец ребёнка: Арапов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Александр Александрович

Смерть
1932
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