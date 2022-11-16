Арапова (Алексеева) Наталья Николаевна 20.06.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арапова (Алексеева) Наталья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.06.1841

умерла 1932

Супруги
Арапов Александр Александрович30.10.1832 г.р.
Дети
Римская-Корсакова (Арапова) Екатерина Александровна19.02.1861 г.р.
Арапов Борис Александрович07.02.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Александр Александрович

Рождение ребёнка
19.02.1861

Дочь: Римская-Корсакова (Арапова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Арапов Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1880

Сын: Арапов Борис Александрович

Отец ребёнка: Арапов Александр Александрович

Смерть
1932

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