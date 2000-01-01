Арапова (Алексеева) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1841
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1861
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Арапов Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1880
Сын: Арапов Борис Александрович
Отец ребёнка: Арапов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932