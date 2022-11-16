Арапова (Алексеева) Наталья Николаевна
женский, родилась 20.06.1841
умерла 1932
Супруги
Арапов Александр Александрович30.10.1832 г.р.
Дети
Римская-Корсакова (Арапова) Екатерина Александровна19.02.1861 г.р.
Арапов Борис Александрович07.02.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1861
Дочь: Римская-Корсакова (Арапова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Арапов Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1880
Сын: Арапов Борис Александрович
Отец ребёнка: Арапов Александр Александрович
Смерть
1932