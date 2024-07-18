Milberger Leslie Lyman — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Milberger Leslie Lyman

Место рождения

Big Creek, Russell, Kansas, USA

Дата рождения

19.10.1909

Дата смерти

02.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909

Отец: Milberger August

Мать: Milberger (Moore) Esther

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Milberger (Darr) Edith Abbie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Milberger (Darr) Edith Abbie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Milberger (Darr) Edith Abbie

Рождение ребёнка
04.01.1939

Сын: Milberger Doulgas Neil

Мать ребёнка: Milberger (Darr) Edith Abbie

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Milberger (Darr) Edith Abbie

Смерть
02.09.1990

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