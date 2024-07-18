Milberger Leslie Lyman
Место рожденияBig Creek, Russell, Kansas, USA
Дата рождения19.10.1909
Дата смерти02.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1909
Отец: Milberger August
Мать: Milberger (Moore) Esther
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1939
Мать ребёнка: Milberger (Darr) Edith Abbie
Рождение ребёнка
1943
Смерть
02.09.1990