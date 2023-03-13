Фекла Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Маркелова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

1767 г.р.
1770 г.р.
1771 г.р.
1773 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Матвей Парфеновъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Матвей Парфеновъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Степанъ

Отец ребёнка: Матвей Парфеновъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Матвей Парфеновъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Парфеновъ

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