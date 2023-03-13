Фекла Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Матвей Парфеновъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Матвей Парфеновъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Степанъ
Отец ребёнка: Матвей Парфеновъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Матвей Парфеновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Парфеновъ