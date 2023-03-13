Матвей Парфеновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Парфеновъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

1767 г.р.
1770 г.р.
1771 г.р.
1773 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Фекла Маркелова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Фекла Маркелова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Степанъ

Мать ребёнка: Фекла Маркелова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Фекла Маркелова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Маркелова

Смерть
1789
Орловка
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