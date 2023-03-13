Матвей Парфеновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Фекла Маркелова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Фекла Маркелова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Степанъ
Мать ребёнка: Фекла Маркелова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Фекла Маркелова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Маркелова
Смерть
1789
Орловка