Гусева (Шипова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Шипова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шипов Иван

Мать: Шипова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Гусев Павел

До ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гусева) Ольга

Отец ребёнка: Гусев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Павел

Смерть
1995
Возраст: 84-85

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