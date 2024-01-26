Гусева (Шипова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шипов Иван
Мать: Шипова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Гусев Павел
До ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гусева) Ольга
Отец ребёнка: Гусев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Павел
Смерть
1995
Возраст: 84-85