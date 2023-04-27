Гулин Дорофей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулин Дорофей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Гулин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Гулина Анна Дорофеева

Мать ребёнка: Гулина Дарья Ларионова

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Зыкина Домна Дорофеева

Мать ребёнка: Гулина Дарья Ларионова

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Гулина Марва Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Гулин Мамон Дорофеевич

Мать ребёнка: Гулина Дарья Ларионова

Смерть
Неизвестно
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