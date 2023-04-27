Гулин Дорофей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Гулин Григорий
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Гулина Анна Дорофеева
Мать ребёнка: Гулина Дарья Ларионова
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Зыкина Домна Дорофеева
Мать ребёнка: Гулина Дарья Ларионова
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Гулина Марва Дорофеевна
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Гулина Дарья Ларионова
Смерть
Неизвестно