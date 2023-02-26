Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Арсений (Арефий) Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно