Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Арсений (Арефий) Григорьев

Мать ребёнка: ?

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: ?

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: ?

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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