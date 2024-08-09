Авдотья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Никита Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Федор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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