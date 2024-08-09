Авдотья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Никита Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Федор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Смерть
Неизвестно