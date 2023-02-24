(Алешка) Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алешка) Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: (Филипп Макеев) Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Из Баевки Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Ефрем Васильев

Мать ребёнка: Из Баевки Анастасия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Баевки Анастасия Васильева

Смерть
Неизвестно
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