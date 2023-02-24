(Алешка) Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: (Филипп Макеев) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Из Баевки Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ефрем Васильев
Мать ребёнка: Из Баевки Анастасия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно