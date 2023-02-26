Тимофей Акимов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Марина Михайлова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Марина Михайлова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Марина Михайлова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Козма Тимофеев
Мать ребёнка: Марина Михайлова
Рождение ребёнка
13.11.1866
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Марина Михайлова
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
?.11.1866
д.Спас
в отпуске солдат
Смерть
Неизвестно