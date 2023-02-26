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Тимофей Акимов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Аким

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Марина Михайлова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Марина Михайлова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Марина Михайлова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Козма Тимофеев

Мать ребёнка: Марина Михайлова

Рождение ребёнка
13.11.1866

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Марина Михайлова

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
?.11.1866
д.Спас
в отпуске солдат
Смерть
Неизвестно
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