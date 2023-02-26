Карпенкова Домна Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Карпенков Афанасий Иродионов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Карпенков Герасим Афанасиев
Отец ребёнка: Карпенков Афанасий Иродионов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Карпенков Никифор Афанасиев
Отец ребёнка: Карпенков Афанасий Иродионов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Карпенков Афиноген Афанасиев
Отец ребёнка: Карпенков Афанасий Иродионов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно