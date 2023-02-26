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Карпенкова Домна Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Карпенков Мина Афанасиев

Отец ребёнка: Карпенков Афанасий Иродионов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Карпенков Герасим Афанасиев

Отец ребёнка: Карпенков Афанасий Иродионов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Карпенков Никифор Афанасиев

Отец ребёнка: Карпенков Афанасий Иродионов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Карпенков Афиноген Афанасиев

Отец ребёнка: Карпенков Афанасий Иродионов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенков Афанасий Иродионов

Смерть
Неизвестно
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