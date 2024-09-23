Лундберг Стеллан 30.12.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Лундберг Стеллан

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.12.1939, Королевство Швеция

Отец
Лундберг Кристиан Вильгельм Гердтссон22.09.1905 г.р.
Мать
Лундберг (Толстая) Нина Львовна06.11.1906 г.р.
Супруги
Бруберг Гунилла06.09.1946 г.р.
Дети
Лундберг Олаф03.03.1974 г.р.
Лундберг Ларс27.02.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1939

Отец: Лундберг Кристиан Вильгельм Гердтссон

Мать: Лундберг (Толстая) Нина Львовна

Королевство Швеция

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруберг Гунилла

Рождение ребёнка
03.03.1974

Сын: Лундберг Олаф

Мать ребёнка: Бруберг Гунилла

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
27.02.1977

Сын: Лундберг Ларс

Мать ребёнка: Бруберг Гунилла

Королевство Швеция

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