Лундберг Стеллан
мужской, родился 30.12.1939, Королевство Швеция
ОтецЛундберг Кристиан Вильгельм Гердтссон22.09.1905 г.р.
МатьЛундберг (Толстая) Нина Львовна06.11.1906 г.р.
Супруги
Бруберг Гунилла06.09.1946 г.р.
Дети
Лундберг Олаф03.03.1974 г.р.
Лундберг Ларс27.02.1977 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1939
Королевство Швеция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бруберг Гунилла
Рождение ребёнка
03.03.1974
Сын: Лундберг Олаф
Мать ребёнка: Бруберг Гунилла
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
27.02.1977
Сын: Лундберг Ларс
Мать ребёнка: Бруберг Гунилла
Королевство Швеция