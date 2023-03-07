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Авдотья Александрова

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Место рождения

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1784

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Александр Федоров

Мать: Матрена Григорьева

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1784
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