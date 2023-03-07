Авдотья Александрова
Место рождениядер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1784
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Александр Федоров
Мать: Матрена Григорьева
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1784