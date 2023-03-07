Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиМежду 1778 и 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Александр Федоров
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марья Александрова
Отец ребёнка: Александр Федоров
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Михаил (Михайла) Александров
Отец ребёнка: Александр Федоров
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Парфен Александров
Отец ребёнка: Александр Федоров
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Александр Федоров
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Матвей Александров
Отец ребёнка: Александр Федоров
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Федор Александров
Отец ребёнка: Александр Федоров
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Авдотья Александрова
Отец ребёнка: Александр Федоров
дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1778 и 1784