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Матрена Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Между 1778 и 1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Константин Александров

Отец ребёнка: Александр Федоров

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марья Александрова

Отец ребёнка: Александр Федоров

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Михаил (Михайла) Александров

Отец ребёнка: Александр Федоров

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Парфен Александров

Отец ребёнка: Александр Федоров

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Александр Федоров

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Матвей Александров

Отец ребёнка: Александр Федоров

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Федор Александров

Отец ребёнка: Александр Федоров

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Авдотья Александрова

Отец ребёнка: Александр Федоров

дер. Бородулина, Крапивинская волость, Нижегородский уезд, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Между 1778 и 1784
Русская Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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