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(Андреева) Анисия Ивановна
(Андреева) Анисия Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Андреев Иван Яковлевич
1875 г.р.
Мать
Андреева (Ерофеева) Анна Максимовна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Андреев Иван Яковлевич
Мать:
Андреева Анна Максимовна
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