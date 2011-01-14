Зайцев Алексей Семенович
Место рожденияСельцо Варварино Орловской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельцо Варварино Орловской волости
Рождение ребёнка
12.04.1961
Мать ребёнка: Зайцева Анна Васильевна
Южного отделения совхоза им. Дзержинского, Новоусманский район, Воронежская область
Смерть
14.01.2011
Воля, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область