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Зайцев Алексей Семенович

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Место рождения

Сельцо Варварино Орловской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

З
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо Варварино Орловской волости
Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Зайцев Юрий Алексеевис

Мать ребёнка: Зайцева Анна Васильевна

Южного отделения совхоза им. Дзержинского, Новоусманский район, Воронежская область
Смерть
14.01.2011
Воля, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
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