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Игаев Михаил Андреевич

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Место рождения

Самарская губерния

Дата рождения

1919

Дата смерти

19.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Игаев Андрей

Мать: Игаева Мария Ивановна

Самарская губерния
Смерть
19.12.1943
Калининская (Тверская) обл., Невельский р-н, деревня Турки-Перевозя Косолапиха. Захоронен Псковская область, Невельский р-н,с.п.Плисская волость
Погиб. Сержант _1240 истребительно-противотанковый артиллерийский полк
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