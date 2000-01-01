Игаев Михаил Андреевич
Место рожденияСамарская губерния
Дата рождения1919
Дата смерти19.12.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Игаев Андрей
Мать: Игаева Мария Ивановна
Самарская губерния
Смерть
19.12.1943
Калининская (Тверская) обл., Невельский р-н, деревня Турки-Перевозя Косолапиха. Захоронен Псковская область, Невельский р-н,с.п.Плисская волость
Погиб. Сержант _1240 истребительно-противотанковый артиллерийский полк