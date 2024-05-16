Мама Оля 04.07.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мама Оля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

2019 г.р.
2021 г.р.

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984

Отец: Андрей Васильевич

Мать: Баба Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.2019

Дочь: Алиса

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.2021

Сын: Андрейка

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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