Мама Оля
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984
Отец: Андрей Васильевич
Мать: Баба Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.2019
Дочь: Алиса
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.2021
Сын: Андрейка
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности