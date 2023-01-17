Архипова Настасья Арефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Настасья Арефьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1861

Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1863

Дочь: Гусева Агапья Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Архипов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович

Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно
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