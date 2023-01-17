Архипова Настасья Арефьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1861
Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
13.04.1863
Дочь: Гусева Агапья Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Архипов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович
Рождение ребёнка
1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Михаил Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно