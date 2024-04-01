Грязев Дмитрий Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Грязин Архип
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Грязева Елена Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Степанида Дмитриева
Мать ребёнка: Грязева Елена Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязева Елена Тимофеева
Смерть
Неизвестно