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Грязев Дмитрий Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Грязин Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Грязева Елена Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Степанида Дмитриева

Мать ребёнка: Грязева Елена Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Грязин Григорий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Дмитриев

Мать ребёнка: Грязева Елена Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязева Елена Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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