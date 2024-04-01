Грязин Григорий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязин Григорий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Грязев Дмитрий Архипов

Мать: Грязева Елена Тимофеева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Грязин Яков Григорьев

Мать ребёнка: Грязина Марина Маркова

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Грязин Филип Григорьев

Мать ребёнка: Грязина Марина Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязина Марина Маркова

Смерть
Неизвестно
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