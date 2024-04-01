Грязин Григорий Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Грязев Дмитрий Архипов
Мать: Грязева Елена Тимофеева
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Грязина Марина Маркова
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Грязина Марина Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязина Марина Маркова
Смерть
Неизвестно