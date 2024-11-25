(Иванова) Раиса 1926 — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванова) Раиса

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1926

умерла 1996

Отец
Иванов ПётрНеизвестно г.р.
Мать
(Селезнёва) Серафима1904 г.р.
Дети
(Черепенникова) Наталья13.07.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Иванов Пётр

Мать: (Селезнёва) Серафима

Рождение ребёнка
13.07.1949

Дочь: (Черепенникова) Наталья

Отец ребёнка: Черепенников Сергей

Рождение ребёнка
25.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепенников Сергей

Смерть
1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.