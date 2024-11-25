(Иванова) Раиса
женский, родилась 1926
умерла 1996
ОтецИванов ПётрНеизвестно г.р.
Мать(Селезнёва) Серафима1904 г.р.
Дети
(Черепенникова) Наталья13.07.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Иванов Пётр
Мать: (Селезнёва) Серафима
Рождение ребёнка
13.07.1949
Дочь: (Черепенникова) Наталья
Отец ребёнка: Черепенников Сергей
Рождение ребёнка
25.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черепенников Сергей
Смерть
1996