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Томбасова Екатерина Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1878

Отец: Томбасов Ион Михайлович

Мать: Томбасова Ирина Гавриловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1896

Муж: Томбасов Михаил Захарович

Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Прасковья Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1899

Дочь: Акилина Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Томбасов Владимир Михаилович

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1902

Сын: Томбасов Федор Михаилович

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1903

Сын: Томбасов Петр Михаилович

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Томбасов Александр Михаилович

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1907

Дочь: Ульяна Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1909

Дочь: Агриппина Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1911

Дочь: Александра Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.12.1912

Дочь: Ульяна Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1915

Дочь: Антонина Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1917

Дочь: Пелагея Михаиловна

Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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