Томбасова Екатерина Томбасова
Место рождения
Дата рождения27.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Прасковья Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Дочь: Акилина Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Сын: Томбасов Владимир Михаилович
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Сын: Томбасов Федор Михаилович
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Сын: Томбасов Александр Михаилович
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Дочь: Ульяна Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Дочь: Агриппина Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Дочь: Александра Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Дочь: Ульяна Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Дочь: Антонина Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович
Дочь: Пелагея Михаиловна
Отец ребёнка: Томбасов Михаил Захарович