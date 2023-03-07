Томбасова Ирина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти01.05.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1853
Рождение ребёнка
26.08.1855
Дочь: Фомина Наталья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Сипатова Елизавета Ионовна
Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1870
Сын: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович
Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1873
Сын: Томбасов Григорий Ионович
Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович
Рождение ребёнка
27.11.1878
Дочь: Томбасова Екатерина Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович
Смерть
01.05.1917