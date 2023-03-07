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Томбасова Ирина Гавриловна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

01.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1853

Муж: Томбасов Ион Михайлович

Рождение ребёнка
26.08.1855

Дочь: Фомина Наталья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Сипатова Елизавета Ионовна

Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1870

Сын: Томбасов (юнкарев) Кузьма Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1873

Сын: Томбасов Григорий Ионович

Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1878

Дочь: Томбасова Екатерина Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов Ион Михайлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1917
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