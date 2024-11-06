Макарова (Апраксина) Надежда Петровна 23.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Макарова (Апраксина) Надежда Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.09.1911, Ялта, Ялта, Республика Крым

умерла 28.10.2002, Брюссель

Отец
Апраксин Пётр Николаевич03.01.1876 г.р.
Мать
Апраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна15.10.1882 г.р.
Супруги
Макаров Глеб Глебович09.01.1910 г.р.
Дети
Макаров Сергей Глебович1948 г.р.
Макарова Ольга ГлебовнаПосле 1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1911

Отец: Апраксин Пётр Николаевич

Мать: Апраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым

Бракосочетание
27.04.1947

Муж: Макаров Глеб Глебович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Макаров Сергей Глебович

Отец ребёнка: Макаров Глеб Глебович

Бельгийское Конго

Рождение ребёнка
После 1948

Дочь: Макарова Ольга Глебовна

Отец ребёнка: Макаров Глеб Глебович

Смерть
28.10.2002

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