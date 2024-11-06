Макарова (Апраксина) Надежда Петровна
женский, родилась 23.09.1911, Ялта, Ялта, Республика Крым
умерла 28.10.2002, Брюссель
ОтецАпраксин Пётр Николаевич03.01.1876 г.р.
МатьАпраксина (Барятинская) Елизавета Владимировна15.10.1882 г.р.
Супруги
Макаров Глеб Глебович09.01.1910 г.р.
Дети
Макаров Сергей Глебович1948 г.р.
Макарова Ольга ГлебовнаПосле 1948 г.р.
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Рождение
23.09.1911
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
27.04.1947
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Макаров Глеб Глебович
Бельгийское Конго
Рождение ребёнка
После 1948
Дочь: Макарова Ольга Глебовна
Отец ребёнка: Макаров Глеб Глебович
Смерть
28.10.2002