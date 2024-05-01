Кисель (Казила) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.02.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1892 ст.
Крещение
02.02.1892 ст.
Восприемники временно-отпускной рядовой Пётр Иванов Жаркий и крестьянка Ксения Евфремова Боржанова.
Бракосочетание
09.11.1911 ст.
Поручители по жениху: крестьяне сеоа Очкино Макарий Захарьев Кирейчук и Кирилл Антоньев Ижока. По невесте: крестьяне села Очкино Дионисий Антоньев Ижока и Агей Антоньев Дедовский.
Смерть
Неизвестно