Кисель (Казила) Анна Владимировна 02.02.1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кисель (Казила) Анна Владимировна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

02.02.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1892 ст.

Отец: Казила Владимир Филиппович

Мать: Казила (Ходощенко) Феврония Никифоровна

Очкино, Сумська область
Крещение
02.02.1892 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники временно-отпускной рядовой Пётр Иванов Жаркий и крестьянка Ксения Евфремова Боржанова.
Бракосочетание
09.11.1911 ст.

Муж: Кисель Алексей Фёдорович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне сеоа Очкино Макарий Захарьев Кирейчук и Кирилл Антоньев Ижока. По невесте: крестьяне села Очкино Дионисий Антоньев Ижока и Агей Антоньев Дедовский.
Смерть
Неизвестно

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