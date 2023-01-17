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Папин Павел

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Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Папин Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Антохина Пелагея Павловна

Мать ребёнка: не указана

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Пензенской губернии Архангельской слободы Уездный город Керенск
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Папин Поликарп Павлович

Мать ребёнка: не указана

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Папин Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папин Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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