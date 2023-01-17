Папин Павел
Место рождения
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Папин Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Антохина Пелагея Павловна
Мать ребёнка: не указана
Пензенской губернии Архангельской слободы Уездный город Керенск
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно