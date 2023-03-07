Наговицын Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения21.10.1806 ст.
Дата смертиМежду 1858 и 1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1806 ст.
Отец: Наговицын Ион Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Наговицын Георгий Дмитриев
Мать ребёнка: Наговицына Ксения Саввинова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Наговицына Ксения Саввинова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1876