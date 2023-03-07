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Наговицын Дмитрий Егорович

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Место рождения

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.10.1806 ст.

Дата смерти

Между 1858 и 1876

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1806 ст.

Отец: Наговицын Ион Стефанов

Мать: не указана

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Наговицын Георгий Дмитриев

Мать ребёнка: Наговицына Ксения Саввинова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Наговицын Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Наговицына Ксения Саввинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Ксения Саввинова

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1876
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