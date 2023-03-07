Наговицына Ксения Саввинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Ксения Саввинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

28.02.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Наговицын Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Егорович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Наговицын Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Дмитрий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
28.02.1876 ст.
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