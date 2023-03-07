Наговицына Ксения Саввинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти28.02.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Наговицын Георгий Дмитриев
Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Наговицын Дмитрий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1876 ст.