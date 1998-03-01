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Новикова (Куликова) Мария

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

06.11.1912

Дата смерти

?.03.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1912

Отец: Куликов Иосиф (Осип)

Мать: Куликова (Сухарева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Алексей Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
служащая
Образование
Неизвестно
Среднее ФЗО
Рождение ребёнка
15.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Алексей Яковлевич

Смерть
?.03.1998

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