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Гриневич Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Гриневич Михаил Семенович

Мать: Гриневич (Мась) Стефанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриневич (Пенталь) Регина Станиславовна

Рождение ребёнка
08.02.1965

Дочь: Гриневич Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Гриневич (Пенталь) Регина Станиславовна

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Макаревич (Гриневич) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Гриневич (Пенталь) Регина Станиславовна

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
После 1970

Сын: Гриневич Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гриневич (Пенталь) Регина Станиславовна

Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Большое Можейково, Щучинский район, Гродненская область

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