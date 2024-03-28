Гриневич Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1965
Дочь: Гриневич Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Гриневич (Пенталь) Регина Станиславовна
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Макаревич (Гриневич) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Гриневич (Пенталь) Регина Станиславовна
Рождение ребёнка
После 1970
Сын: Гриневич Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гриневич (Пенталь) Регина Станиславовна
Смерть
Неизвестно