Нагибина Вероника Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагибина Вероника Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.2007

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2007

Отец: Нагибин Денис Петрович

Мать: не указана

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