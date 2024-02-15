Кольцова (Вишнякова) Нина Георгиевна
женский, родилась 09.09.1917, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
умерла Неизвестно, Таллин, Эстонская ССР, СССР
ОтецВишняков Георгий Евгеньевич01.04.1871 г.р.
МатьВишнякова (Ермолова) Анастасия НиколаевнаОколо 1886 г.р.
Супруги
Понгильский Сергей Флегонтович07.06.1909 г.р.
Дети
Зубова (Понгильская) Елена СергеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубова (Понгильская) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Понгильский Сергей Флегонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР, СССР