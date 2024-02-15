Кольцова (Вишнякова) Нина Георгиевна 09.09.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Кольцова (Вишнякова) Нина Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.09.1917, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

умерла Неизвестно, Таллин, Эстонская ССР, СССР

Отец
Вишняков Георгий Евгеньевич01.04.1871 г.р.
Мать
Вишнякова (Ермолова) Анастасия НиколаевнаОколо 1886 г.р.
Супруги
Понгильский Сергей Флегонтович07.06.1909 г.р.
Дети
Зубова (Понгильская) Елена СергеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1917

Отец: Вишняков Георгий Евгеньевич

Мать: Вишнякова (Ермолова) Анастасия Николаевна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубова (Понгильская) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Понгильский Сергей Флегонтович

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понгильский Сергей Флегонтович

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Смерть
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР, СССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.