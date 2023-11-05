Коркимбаев Ренат Тимержанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1989
Рождение ребёнка
27.01.2016
Сын: Коркимбаев Данил Ренатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.2018
Сын: Коркимбаев Денис Ренатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности