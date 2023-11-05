Коркимбаев Ренат Тимержанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркимбаев Ренат Тимержанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1989

Отец: Коркимбаев Тимержан Сабиржанович

Мать: Коркимбаева Рамзия Мавлетдиновна

Рождение ребёнка
27.01.2016

Сын: Коркимбаев Данил Ренатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.2018

Сын: Коркимбаев Денис Ренатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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