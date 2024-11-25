(Алексеева) Параскева
женский, родилась 1830
умерла 23.01.1903
Мать(Козьмина) Устинья1812 г.р.
ОтецФедоров Алексей1801 г.р.
Дети
Федоров Димитрий26.10.1848 г.р.
Самозванов Терентий Федоров30.03.1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Федоров Алексей
Мать: (Козьмина) Устинья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1848
Сын: Федоров Димитрий
Отец ребёнка: Гаврилов Федор
Рождение ребёнка
30.03.1860
Сын: Самозванов Терентий Федоров
Отец ребёнка: Гаврилов Федор
Смерть
23.01.1903
Похороны
Неизвестно