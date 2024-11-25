(Алексеева) Параскева 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

(Алексеева) Параскева

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1830

умерла 23.01.1903

Мать
(Козьмина) Устинья1812 г.р.
Отец
Федоров Алексей1801 г.р.
Дети
Федоров Димитрий26.10.1848 г.р.
Самозванов Терентий Федоров30.03.1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Федоров Алексей

Мать: (Козьмина) Устинья

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
26.10.1848

Сын: Федоров Димитрий

Отец ребёнка: Гаврилов Федор

Рождение ребёнка
30.03.1860

Сын: Самозванов Терентий Федоров

Отец ребёнка: Гаврилов Федор

Смерть
23.01.1903

Похороны
Неизвестно

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