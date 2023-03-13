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Денисовъ Максимъ
Денисовъ Максимъ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.08.1861
Пол
Мужской
Отец
Денисовъ Григорій
1822 г.р.
Мать
Денисова (Басалаева) Васса
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1861
Отец:
Денисовъ Григорій
Мать:
Денисова Васса
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