Денисовъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисовъ Максимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1861

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1861

Отец: Денисовъ Григорій

Мать: Денисова Васса

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