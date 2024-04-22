Субботина (Урождённая) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Урождённая) Мария Андреевна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.06.1911 ст.

Дата смерти

16.05.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1911 ст.

Отец: Субботин Андрей Стефанович

Мать: Субботина Татьяна Лаврентьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475а №37ж стр 78
Крещение
26.06.1911 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В старшая сестра девица Александра Андреевна Субботина Ф 719 оп 1 д 475а №37ж стр 78
Смерть
16.05.1914 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
2 года 10 месяцев, от кори Ф 719 оп 1 д 476 №____ стр 104
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