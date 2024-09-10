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Волженин Степан Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1817 ст.

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1817 ст.

Отец: Волженин Роман Тимофеев

Мать: Волженина (Бородина) Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Волженин Никифор Степанов

Мать ребёнка: Волженина Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
28.11.1841 ст.

Сын: Волженин Иван Степанов

Мать ребёнка: Волженина Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
07.08.1845 ст.

Сын: Волженин Михей Степанов

Мать ребёнка: Волженина Прасковья Павлова

Смерть
1847

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