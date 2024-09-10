Волженин Степан Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1817 ст.
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1817 ст.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Волженин Никифор Степанов
Мать ребёнка: Волженина Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
28.11.1841 ст.
Мать ребёнка: Волженина Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
07.08.1845 ст.
Мать ребёнка: Волженина Прасковья Павлова
Смерть
1847