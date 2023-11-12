Горемыкина Ирина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина Ирина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1852

Дочь: Шашлова Мария Давидовна

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1853

Сын: Шашлов Михаил Давидович

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.03.1856

Сын: Шашлов Яков Давидович

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1858

Сын: Шашлов Иван Давидович

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1860

Сын: Шашлов Андрей Давидович

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1862

Сын: Шашлов Дмитрий Давидович

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1864

Дочь: Шашлова Евдокия Давидовна

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1866

Дочь: Шашлова Ольга Давидовна

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1869

Сын: Шашлов Василий Давидович

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1871

Сын: Шашлов Андрей Давидович

Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.09.1871

Муж: Горемыкин Карп Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашлов Давид Маркович

Смерть
Неизвестно
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