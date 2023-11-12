Горемыкина Ирина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1852
Дочь: Шашлова Мария Давидовна
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
07.11.1853
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
14.03.1856
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
28.08.1858
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
13.10.1860
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
09.02.1862
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
22.02.1864
Дочь: Шашлова Евдокия Давидовна
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
10.07.1866
Дочь: Шашлова Ольга Давидовна
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
02.01.1869
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Рождение ребёнка
03.07.1871
Отец ребёнка: Шашлов Давид Маркович
Бракосочетание
08.09.1871
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно