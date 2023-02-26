Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1857
Дочь: Татьяна Давидова
Отец ребёнка: Давид (Казмин)
Рождение ребёнка
17.03.1862
Сын: Алексей Давидов
Отец ребёнка: Давид (Казмин)
Рождение ребёнка
28.08.1863
Дочь: Анна Давидова
Отец ребёнка: Давид (Казмин)
Рождение ребёнка
14.08.1866
Сын: Андрей Давидов
Отец ребёнка: Давид (Казмин)
Смерть
Неизвестно