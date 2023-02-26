Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1857

Дочь: Татьяна Давидова

Отец ребёнка: Давид (Казмин)

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1862

Сын: Алексей Давидов

Отец ребёнка: Давид (Казмин)

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1863

Дочь: Анна Давидова

Отец ребёнка: Давид (Казмин)

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1866

Сын: Андрей Давидов

Отец ребёнка: Давид (Казмин)

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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