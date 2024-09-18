Меновщиков Антон Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Меновщиков Елисей Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1810
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно