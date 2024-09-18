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Меновщиков Антон Матвеев

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Меновщиков Елисей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Меновщиков Фома Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1810
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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