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Фурсов Федор Михайлович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

11.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Фурсов Михаил (Ионович?)

Мать: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Фурсов Евдоким Федорович

Мать ребёнка: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Фурсова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фурсов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Фурсов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
14.10.1870

Жена: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
02.08.1871

Дочь: Севрюкова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1873

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1876

Сын: Фурсов Федор Федорович (Солдат)

Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1879

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1879

Сын: Фурсов Иван Федорович

Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1885

Сын: Фурсов Иван Федорович (Солдат)

Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова ?

Смерть
11.11.1884
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