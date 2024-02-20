Фурсов Иван Федорович (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения02.05.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1905
Дочь: (Фурсова) Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: (Фурсова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
03.10.1910
Сын: Фурсов Фома Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
28.06.1912
Сын: Фурсов Петр Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
11.11.1913
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
19.05.1916
Сын: Фурсов Константин Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна