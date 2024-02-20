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Фурсов Иван Федорович (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

02.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1885

Отец: Фурсов Федор Михайлович

Мать: Лыкова, Фурсова (Лыкова) Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
29.09.1905

Дочь: (Фурсова) Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: (Фурсова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
03.10.1910

Сын: Фурсов Фома Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
28.06.1912

Сын: Фурсов Петр Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
11.11.1913

Сын: Фурсов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Фурсов Константин Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

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