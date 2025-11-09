Оксенберг Говард
мужской, родился 27.07.1919, город Нью-Йорк, США
умер 25.06.2010
Супруги
Карагеоргиевич Елизавета Павлова07.04.1936 г.р.
Дети
Оксенберг Кэтрин22.09.1961 г.р.
Оксенберг Кристина07.12.1962 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
город Нью-Йорк, США
Бракосочетание
С 21.05.1960 по 1966
Флорида, США
Рождение ребёнка
22.09.1961
Дочь: Оксенберг Кэтрин
Мать ребёнка: Карагеоргиевич Елизавета Павлова
город Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
07.12.1962
Дочь: Оксенберг Кристина
Мать ребёнка: Карагеоргиевич Елизавета Павлова
город Нью-Йорк, США
Смерть
25.06.2010