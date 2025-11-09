Оксенберг Говард 27.07.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оксенберг Говард

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.07.1919, город Нью-Йорк, США

умер 25.06.2010

Супруги
Карагеоргиевич Елизавета Павлова07.04.1936 г.р.
Дети
Оксенберг Кэтрин22.09.1961 г.р.
Оксенберг Кристина07.12.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

город Нью-Йорк, США

Бракосочетание
С 21.05.1960 по 1966

Жена: Карагеоргиевич Елизавета Павлова

Флорида, США

Рождение ребёнка
22.09.1961

Дочь: Оксенберг Кэтрин

Мать ребёнка: Карагеоргиевич Елизавета Павлова

город Нью-Йорк, США

Рождение ребёнка
07.12.1962

Дочь: Оксенберг Кристина

Мать ребёнка: Карагеоргиевич Елизавета Павлова

город Нью-Йорк, США

Смерть
25.06.2010

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