Асеева Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти16.08.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1865
Сын: Асеев (однодворец) Яков Степанович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Морозова Ульяна Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Загарёва Васса Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1904