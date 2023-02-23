Асеева Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева Матрена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

16.08.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1865

Сын: Асеев (однодворец) Яков Степанович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан Ефремович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Морозова Ульяна Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан Ефремович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Загарёва Васса Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Степан Ефремович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев (однодворец) Степан Ефремович

Смерть
16.08.1904
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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