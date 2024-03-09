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Петрова Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Леонтий (Леон) Николаевич

Рождение ребёнка
?.05.1932

Дочь: Семенова (Петрова) Анна Леоновна

Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич

Рождение ребёнка
?.05.1936

Сын: Петров Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич

Рождение ребёнка
?.03.1939

Сын: Петров Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич

Рождение ребёнка
?.10.1943

Сын: Петров Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич

Рождение ребёнка
?.06.1946

Дочь: (Петрова) Евдокия Леоновна

Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич

Смерть
Неизвестно

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