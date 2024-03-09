Петрова Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1932
Дочь: Семенова (Петрова) Анна Леоновна
Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич
Рождение ребёнка
?.05.1936
Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич
Рождение ребёнка
?.03.1939
Сын: Петров Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич
Рождение ребёнка
?.10.1943
Сын: Петров Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич
Рождение ребёнка
?.06.1946
Дочь: (Петрова) Евдокия Леоновна
Отец ребёнка: Петров Леонтий (Леон) Николаевич
Смерть
Неизвестно