Доильницына Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоильницына Анна Петровна

Доильницына Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

07.10.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Фёдор Даниилович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Доильницына) Серафима Фёдоровна

Отец ребёнка: Доильницын Фёдор Даниилович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
07.10.1911 ст.
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 964, Л.356.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.