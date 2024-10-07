Доильницына Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти07.10.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Доильницына) Серафима Фёдоровна
Отец ребёнка: Доильницын Фёдор Даниилович
Смерть
07.10.1911 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 964, Л.356.