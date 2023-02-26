Солдатенков Александр Тимофеевич
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Военная награда
05.02.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
08.06.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
Неизвестно
сержант
Смерть
Неизвестно