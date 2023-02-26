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Солдатенков Александр Тимофеевич

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Солдатенков Тимофей Минин

Мать: Солдатенкова Анна Иванова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Янченки
Военная награда
05.02.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
08.06.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
Неизвестно
сержант
Смерть
Неизвестно
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