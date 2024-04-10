Краснова (Логинова) Анасатасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.06.1928
Муж: Краснов Иван Иванов
семейное состояние: он-вдов, она-вдова В какой по счету брак: он-третий, она-второй Адрес проживания: Бороковка
Смерть
Неизвестно