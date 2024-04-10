Краснова (Логинова) Анасатасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Логинова) Анасатасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.06.1928

Муж: Краснов Иван Иванов

семейное состояние: он-вдов, она-вдова В какой по счету брак: он-третий, она-второй Адрес проживания: Бороковка
Смерть
Неизвестно

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